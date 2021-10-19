Губерниев: «Совсем не удивлюсь если «Спартак» обыграет «Лестер»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Лестер».

«Я совсем не удивлюсь если «Спартак» завтра обыграет «Лестер». Москвичи находятся в прекрасной форме, как физической, так и моральной. После дерби Витории даже не придется настраивать игроков, они до сих пор в огне и жаждут очередной большой встречи. «Лестер» выиграл «Манчестер Юнайтед» в эти выходные? Это совершенно ничего не означает. «Наполи» в чемпионате Италии тоже всех побеждал, а «Спартак» смог прервать их серию. Тем более, красно-белые играют у себя дома, этот факт значительно увеличивает шансы на успех», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится в Москве завтра, 20 октября. Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

«Спартак» занимает второе место с 3 очками в группе С Лиги Европы. «Лестер» — один балл и 4-я строчка.