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Губерниев: «Совсем не удивлюсь если «Спартак» обыграет «Лестер»

Дмитрий Губерниев высказался о шансах «Спартака» в матче Лиги Европы с «Лестером»
17:53
Футболисты «Спартака». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Спартака». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Лестер».

«Я совсем не удивлюсь если «Спартак» завтра обыграет «Лестер». Москвичи находятся в прекрасной форме, как физической, так и моральной. После дерби Витории даже не придется настраивать игроков, они до сих пор в огне и жаждут очередной большой встречи. «Лестер» выиграл «Манчестер Юнайтед» в эти выходные? Это совершенно ничего не означает. «Наполи» в чемпионате Италии тоже всех побеждал, а «Спартак» смог прервать их серию. Тем более, красно-белые играют у себя дома, этот факт значительно увеличивает шансы на успех», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Спартак» — «Лестер» состоится в Москве завтра, 20 октября. Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

«Спартак» занимает второе место с 3 очками в группе С Лиги Европы. «Лестер» — один балл и 4-я строчка.

Спартак — Лестер

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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