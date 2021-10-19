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Алексей Маклаков верит в победу «Спартака» над «Лестером» в Лиге Европы

Актер Маклаков уверен в победе «Спартака» в матче против «Лестера»
18:07
Алексей Маклаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Маклаков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Лестера» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Надеюсь, игра будет в пользу «Спартака», и команда одержит победу. Жду тревожную игру в начале, но потом разойдутся, такое предчувствие. Но то, что сыграют и не проиграют, мне кажется точным. Будут забитые голы. Главное, чтобы защита не зевала, середина кормила нападающих, и все пойдет. Уверен, что футболисты порадуют нас двумя забитыми голами. Мотивация есть, так как возможность зацепиться в Лиге Европы существует», — сказал Маклаков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Матч «Спартак» — «Лестер» пройдет 20 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

«Спартак» занимает второе место с 3 очками в группе С Лиги Европы. «Лестер» — одно очко и 4-я строчка.

Спартак — Лестер

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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