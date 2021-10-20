«Спартак» — «Лестер»: где смотреть и во сколько начало трансляции
08:45
Сегодня, 20 октября, «Спартак» на своем поле примет «Лестер» в матче группового турнира Лиги Европы. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.
Команды впервые сыграют друг с другом в еврокубках. По итогам двух стартовых матчей в группе С у красно-белых три очка и второе место, у британцев — один балл и последняя строчка.
Подробнее изучить турнирную таблицу группы С можно по этой ссылке.
«Лестер» подходит к матчу после победы над «Манчестер Юнайтед» (4:2) в последнем туре чемпионата Англии, в то время как «Спартак» вырвал ничью у «Динамо» (2:2).
Следить за матчем «Спартак» — «Лестер» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на «Матч ТВ».
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