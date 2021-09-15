Юрий Лоза: «Легия» спокойно может крупно обыграть «Спартак»

Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» с «Легией» в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Посмотрите, как играет «Спартак» последние игры и сами все поймете. Все зависит от «Легии». Все мы помним, как ЦСКА проиграл «Лудогорцу» и пустил 5 мячей. Сегодня мы можем увидеть повторение. Класса у «Спартака» нет. «Легия» не знает, что это уже не титулованная команда из девяностых. От наших команд можно ожидать все, что угодно. Все зависит от психологии. «Легия» спокойно может и крупно обыграть «Спартак», — сказал Лоза «СЭ».

Матч «Спартак» — «Легия» состоится сегодня, 15 сентября, в Москве на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.