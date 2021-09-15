На 9-й минуте матча 1-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Легия» черногорский арбитр Никола Дабанович ошибся, не остановив игру, не назначив 11-метровый удар в ворота красно-белых и не удалив Айртона. Защитник сбил Филипа Младеновича, ударив его в ногу шипами. Сербский видеоарбитр Срджан Йованович не стал вмешиваться в действия рефери.

В первом тайме команды не забили ни одного гола.

Эпизод матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Фото «СЭ»

Эпизод матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Фото «СЭ»

Эпизод матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Фото «СЭ»

Эпизод матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Фото «СЭ»