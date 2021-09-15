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«Спартак» — «Легия»: не назначен пенальти в ворота красно-белых, не удален Айртон

18:23
Эпизод матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Фото «СЭ» Эпизод матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Фото «СЭ» Эпизод матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Фото «СЭ» Эпизод матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Фото «СЭ» Эпизод матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Фото «СЭ»
Эпизод матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Фото «СЭ»
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На 9-й минуте матча 1-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Легия» черногорский арбитр Никола Дабанович ошибся, не остановив игру, не назначив 11-метровый удар в ворота красно-белых и не удалив Айртона. Защитник сбил Филипа Младеновича, ударив его в ногу шипами. Сербский видеоарбитр Срджан Йованович не стал вмешиваться в действия рефери.

В первом тайме команды не забили ни одного гола.

Эпизод матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" - "Легия". Фото "СЭ"
Эпизод матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Фото «СЭ»
Эпизод матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" - "Легия". Фото "СЭ"
Эпизод матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Фото «СЭ»

Эпизод матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" - "Легия". Фото "СЭ"
Эпизод матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Фото «СЭ»
Эпизод матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" - "Легия". Фото "СЭ"
Эпизод матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Фото «СЭ»

Эпизод матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" - "Легия". Фото "СЭ"
Эпизод матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Фото «СЭ»

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Александр Бобров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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