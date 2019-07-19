"Спартак" из Трнавы - во 2-м отборочном раунде Лиги Европы

"Спартак" из Трнавы вышел во 2-й отборочный раунд Лиги Европы. В серии пенальти в ответной встрече 1-го отборочного раунда словацкая команда одолела "Радник".

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Ответный матч

"Спартак Тр" (Словакия) - "Радник Б" (Босния и Герцеговина) - 2:0 д.в. (1:0, 1:0, 0:0). Пенальти - 3:2

Голы: Собчук, 10 (1:0). Михалек, 87 (2:0).

Удаление: Митря (С), 108.

Судья: Хасанов (Азербайджан).

18 июля. Трнава. Стадион "Антон Малатински".