«Спартак» и «Легия» играют вничью после первого тайма
18:17
«Спартак» и «Легия» играют вничью после первого тайма матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы. На перерыв команды ушли со счетом 0:0.
Отметим, что в середине первого тайма «Спартак» потерял из-за травмы полузащитника Романа Зобнина.
Помимо «Спартака» и «Легии» в группе С выступают английский «Лестер» и итальянский «Наполи». Матч между этими командами состоится позже.
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