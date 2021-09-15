«Спартак» и «Легия» играют вничью после первого тайма матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы. На перерыв команды ушли со счетом 0:0.

Отметим, что в середине первого тайма «Спартак» потерял из-за травмы полузащитника Романа Зобнина.

Помимо «Спартака» и «Легии» в группе С выступают английский «Лестер» и итальянский «Наполи». Матч между этими командами состоится позже.