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Сегодня, 01:40

«Спартак» — единственная российская команда в еврокубках

Анна Горшкова
Корреспондент

«Спартак» остался единственным российским клубом, который продолжает выступление в текущем сезоне еврокубков.

Напомним, что «Спартак» выиграл свою группу в Лиге Европы и напрямую пробился в 1/8 финала турнира.

В четверг, 24 февраля, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0). В 1/8 финала турнира прошел испанский клуб, так как обыграл питерский клуб в первом матче со счетом 3:2. Таким образом, «Зенит» завершил выступление в нынешнем сезоне еврокубков.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 25 февраля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Она начнется в 14.00 по московскому времени.

Первые стыковые матчи запланированы на 10 марта, а ответные поединки пройдут неделю спустя.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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