«Спартак» — «Брага»: видео голов
«Спартак» дома проиграл «Браге» (1:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. На 42-й минуте встречи нападающий гостей Рикарду Орта забил гол. Спустя шесть минут португалец увеличил преимущество команды, оформив дубль. На 89-й минуте игры полузащитник Зелимхан Бакаев, находясь в штрафной «Браги», откликнулся на пас защитника Айртона и отправил мяч в угол ворот соперника.
42-я минута: гол Орты
Первый гол Рикарду Орта— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 29, 2019
? #СпартакБрага на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/JduubkjTe0
45+3 минута: второй гол Орты
? Второй гол Рикарду Орта в компенсированное время.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 29, 2019
? #СпартакБрага на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/tJMLrn9pcN
89-я минута: гол Зелимхана Бакаева
? Единственный мяч «Спартака» забил Зелимхан Бакаев.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 29, 2019
МАТЧПРЕМЬЕР #СпартакБрага pic.twitter.com/vxguoERSi2
Лига Европы: 4-й отборочный раунд, результаты игр, трансляции матчей