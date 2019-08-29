«Спартак» дома проиграл «Браге» (1:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. На 42-й минуте встречи нападающий гостей Рикарду Орта забил гол. Спустя шесть минут португалец увеличил преимущество команды, оформив дубль. На 89-й минуте игры полузащитник Зелимхан Бакаев, находясь в штрафной «Браги», откликнулся на пас защитника Айртона и отправил мяч в угол ворот соперника.

42-я минута: гол Орты

45+3 минута: второй гол Орты

89-я минута: гол Зелимхана Бакаева

Лига Европы: 4-й отборочный раунд, результаты игр, трансляции матчей