Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Браги» на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Встреча начнется в 20.15 (мск).

Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон — Гулиев, Зобнин, З. Бакаев — Шюррле, Понсе, Мирзов.

Запасные: Ребров, С. Бакаев, Мельгарехо, Кутепов, Джано, Умяров, Рассказов.

Стартовый состав «Браги»: Матеус — Витор Тормена, Бруно Виана, Жоау Пальинья, Рикарду Эсгаю, Нуну Секейр — Андре Орта, Жоау Новайш, Уилсон Эдуарду, Рикарду Орта — Паулинью.

Запасные: Эдуарду, Лукас Кунья, Клаудемир, Ахмед Хассан, Франсержио, Франсишку Тринкан, Галено.

Первая встреча между «Брагой» и «Спартаком» завершилась со счетом 1:0 в пользу португальцев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Брага».