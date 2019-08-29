«Спартак» — «Брага»: потасовка на поле
20:50
«Спартак» принимает дома «Брагу» в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Полузащитник гостей Рикарду Орта врезал по ногам хавбеку красно-белых Андре Шюррле на 32-й минуте встречи, за что получил желтую карточку.
Это предупреждение спровоцировало выяснение отношений на поле между игроками.
? Эмоции Андре Шюррле #СпартакБрага pic.twitter.com/Tb5YFb07m6— СЭ Спартак (@spartak_se) August 29, 2019
«Спартак» — «Брага»: онлайн-трансляция, 4-й отборочный раунд ЛЕ, ответная встреча
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...