«Спартак» принимает дома «Брагу» в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Полузащитник гостей Рикарду Орта врезал по ногам хавбеку красно-белых Андре Шюррле на 32-й минуте встречи, за что получил желтую карточку.

Это предупреждение спровоцировало выяснение отношений на поле между игроками.

«Спартак» — «Брага»: онлайн-трансляция, 4-й отборочный раунд ЛЕ, ответная встреча