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«Спартак» — «Брага»: потасовка на поле

20:50
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«Спартак» принимает дома «Брагу» в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Полузащитник гостей Рикарду Орта врезал по ногам хавбеку красно-белых Андре Шюррле на 32-й минуте встречи, за что получил желтую карточку.

Это предупреждение спровоцировало выяснение отношений на поле между игроками.

Спартак — Брага

«Спартак» — «Брага»: онлайн-трансляция, 4-й отборочный раунд ЛЕ, ответная встреча

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»




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