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«Спартак» — «Брага»: гости провели две вынужденных замены в первом тайме

20:59
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«Спартак» дома принимает «Брагу» в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. На 23-й минуте встречи нападающий гостей Вилсон Эдуарду покинул поле из-за травмы, а спустя 16 минут защитник Витор Тормена также получил повреждение и попросил замену.

Вместо Эдуарду на поле появился Галену, а Тормена поменял Лукас Ферруджем.

Спартак — Брага

«Спартак» — «Брага»: онлайн-трансляция, 4-й отборочный раунд ЛЕ, ответная встреча

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/2020. Отбор «Спартака» и «Арсенала»




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