«Спартак» дома принимает «Брагу» в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. На 23-й минуте встречи нападающий гостей Вилсон Эдуарду покинул поле из-за травмы, а спустя 16 минут защитник Витор Тормена также получил повреждение и попросил замену.

Вместо Эдуарду на поле появился Галену, а Тормена поменял Лукас Ферруджем.

«Спартак» — «Брага»: онлайн-трансляция, 4-й отборочный раунд ЛЕ, ответная встреча