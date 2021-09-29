«Спартак» анонсировал матч с «Наполи» роликом с персонажем сериала «Новый Папа»

«Спартак» опубликовал специальный ролик, посвященный матчу Лиги Европы против «Наполи». На нем показан кардинал Анджело Войелло — персонаж сериалов «Молодой папа» и «Новый Папа».

По сюжету кардинал Войелло является страстным болельщиком «Наполи». Папа Римский однажды даже упрекает его в футбольном фанатизме.

«Берегитесь, кардинал Войелло! «Спартак» идет», — говорится в сообщении англоязычного Twitter красно-белых.

— Ваше высокопреосвященство, «Спартак» обыграл «Уфу», — говорит неизвестный собеседник Войелло по телефону на видео.

— Неужели? — ответил кардинал.

Матч Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» состоится 30 сентября. Начало в 19.45 по московскому времени.