«Спартак» анонсировал матч с «Наполи» роликом с персонажем сериала «Новый Папа»
«Спартак» опубликовал специальный ролик, посвященный матчу Лиги Европы против «Наполи». На нем показан кардинал Анджело Войелло — персонаж сериалов «Молодой папа» и «Новый Папа».
По сюжету кардинал Войелло является страстным болельщиком «Наполи». Папа Римский однажды даже упрекает его в футбольном фанатизме.
Watch out, Cardinal Voiello! Spartak is coming ?#NapoliSpartak | #UEL pic.twitter.com/yfKnqMWclL— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) September 29, 2021
«Берегитесь, кардинал Войелло! «Спартак» идет», — говорится в сообщении англоязычного Twitter красно-белых.
— Ваше высокопреосвященство, «Спартак» обыграл «Уфу», — говорит неизвестный собеседник Войелло по телефону на видео.
— Неужели? — ответил кардинал.
Матч Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» состоится 30 сентября. Начало в 19.45 по московскому времени.
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