Лучано Спаллетти сравнил себя с крестьянином перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о состоянии футболистов команды перед матчем 2-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Спартака».

— Как обстоит ситуация с травмами в команде?

— Мы проводим восстановительные процедуры. Врачи внимательно следят за состоянием игроков. Сами футболисты осознают важность восстановления и лечебных процедур, кроме того, они очень внимательно следят за режимом за пределами поля — то, чего журналисты не видят. Если у тебя футболисты, которые соблюдают все нормы и правила, работать намного легче.

— Есть ли риск, что уверенность в себе ваших игроков перейдет в излишнюю самоуверенность?

— Если есть кто-то, желающий высказать свое мнение, которое реально окажется толковым, мы учтем его. Нет такого, что тренер самый умный априори — умен тот, кто говорит и предлагает умные вещи.

— Насколько вы чувствуете себя своим в Неаполе?

— Когда я только пришел, было непросто, но с каждым матчем я все лучше чувствую ритм и сердцебиение города и фанатов клуба. Сначала не получал удовольствия. Оно пришло, когда мы стали получать результат. Я как крестьянин, который много работает и долго не видит результата, но по осени собирает большой урожай. Надеюсь, мы тоже пожнем плоды своих усилий.

— Часто ли вы общаетесь с Каннаваро? Не хотите поиграть с ним в падел?

— С Фабио мы в отличных отношениях, но не так часто видимся, чтобы сыграть. Мне нравится эта игра: в ней не надо бегать за мячом, он всегда прилетает к тебе. Фабио отличный человек и прекрасный спортсмен в прошлом. Надеюсь, мы как-нибудь сыграем.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится завтра, 30 сентября. Начало встречи — в 19.45 (мск).