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Спаллетти не мог найти Виторию перед началом матча «Наполи» — «Спартак»

20:56
Лучано Спаллетти. Фото AFP
Лучано Спаллетти. Фото AFP
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти перед началом матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы со «Спартаком» поприветствовал тренера красно-белых Руя Виторию.

62-летний итальянский специалист перед стартовым свистком подошел к тренерской скамейке «Спартака» и не смог найти там Виторию. Один из тренеров-москвичей указал, где стоит португалец. Спаллетти подошел к Витории, похлопал его по спине и пожал ему руку.

В первом тайме единственный гол забил полузащитник «Наполи» Эльиф Эльмас на 11-й секунде встречи.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Наполи» — «Спартак».

Наполи — Спартак

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