Спаллетти не мог найти Виторию перед началом матча «Наполи» — «Спартак»
20:56
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти перед началом матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы со «Спартаком» поприветствовал тренера красно-белых Руя Виторию.
62-летний итальянский специалист перед стартовым свистком подошел к тренерской скамейке «Спартака» и не смог найти там Виторию. Один из тренеров-москвичей указал, где стоит португалец. Спаллетти подошел к Витории, похлопал его по спине и пожал ему руку.
В первом тайме единственный гол забил полузащитник «Наполи» Эльиф Эльмас на 11-й секунде встречи.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Наполи» — «Спартак».
Спаллетти перед матчем попал в мем с Траволтой ?— Матч ТВ (@MatchTV) September 30, 2021
Но тренеры всё же нашли друг друга ? pic.twitter.com/dFrUQPxEzM
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