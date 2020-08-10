Состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы
В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы сезона-2020/21.
Лига Европы
Первый отборочный раунд
«Марибор» (Словения) — «Колрейн» (Северная Ирландия)/"Ла-Фиорита" (Сан-Марино)
«Олимпия» Любляна (Словения) — «Викингур» Рейкьявик (Исландия)
«Сент-Джозефс» (Гибралтар)/Б-36 (Фарерские острова) — «Левадия» (Эстония)
«Ритеряй» (Литва) — «Дерри Сити» (Ирландия)
«Жальгирис» (Литва) — «Пайде» (Эстония)
«Гонвед» (Венгрия) — «Интер» Турку (Финляндия)
«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Дифферданж» (Люксембург)
«Валлетта» (Мальта) — «Бала Таун» (Уэльс)
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)/"Приштина" (Косово) — «Унион Титус-Петанж» (Люксембург)
«Русенборг» (Норвегия) — «Брейдаблик» (Исландия)
«Абердин» (Шотландия) — «Рунавик» (Фарерские острова)/"Барри Таун Юнайтед" (Уэльс)
«Мазервелл» (Шотландия) — «Гленторан» (Северная Ирландия)/"Торсхавн" (Фарерские острова)
«Хаммарбю» (Швеция) — «Пушкаш-Академия» (Венгрия)
«Мальме» (Швеция) — «Краковия» (Польша)
«Кукес» (Албания) — «Славия» София (Болгария)
«Вентспилс» (Латвия) — «Динамо-Авто» (Молдавия)
«Шахтер» Солигорск (Белоруссия) — «Сфынтул Георге» (Молдавия)
«Динамо» Минск (Белоруссия) — «Пяст» (Польша)
«Орхус» (Дания) — «Хонка» (Финляндия)
«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Ильвес» (Финляндия)
«Хабнарфьордюр» (Исландия) — «Дунайска Стреда» (Словакя)
ТНС (Уэльс) — «Жилина» (Словкия)
«Вадуц» (Лихтеншейн) — «Хибернианс» (Мальта)
«Серветт» (Швейцария) — «Ружомберок» (Словакия)
«Нефтчи» (Азербайджан) — «Шкупи» (Македония)
«Кешля» (Азербайджан" - «Лячи» (Албания)
«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — «Динамо» Батуми (Грузия)
«Нымме Калью» (Эстония) — «Мура» (Словения)
«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Кауно Жальгирис» (Литва)
«Фехервар» (Венгрия) — «Богемиан» (Ирландия)
«Аполлон» Лимасол (Кипр) — «Сабуртало» (Грузия)
«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Железничар» (Босния и Герцеговина)
«Алашкерт» (Армения) — «Ренова» (Македония)
«Партизан» (Сербия) — РФШ (Латвия)
«Лех» (Польша) — «Валмиера» (Латвия)
«Ордабасы» (Казахстан) — «Ботошани» (Румыния)
«Стяуа» (Румыния) — «Ширак» (Армения)
«Прогрес» (Люксембург) — «Энгордани» (Андорра)/"Зета" (Черногория)
ЦСКА София (Болгария) — «Сайренс» (Мальта)
«Петрокуб» (Молдавия) — «Бачка-Топола» (Сербия)
«Сумгаит» (Азербайджан) — «Шкендия» (Македония)
«Кайрат» (Казахстан) — «Ной» (Армения)
«Локомотив» Тбилиси (Грузия) — «Университатя Крайова» (Румыния)?
«Теута» (Албания) — «Бейтар» Иерусалим (Израиль)
«Борац» Баня-Лука (Босния и Герцеговина) — «Сутьеска» (Черногория)
ФК «Санта-Колома» (Андорра)/"Искра" Даниловград (Черногория) — «Локомотив» Пловдив (Болгария)
«Тре Пенне» (Сан-Марино)/"Гиляни"(Косово) — АПОЭЛ (Кипр)?
Все стадии отборочного раунда будут состоять из одной игры. Матчи пройдут 27 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги Европы.