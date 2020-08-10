В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы сезона-2020/21.

Лига Европы

Первый отборочный раунд

«Марибор» (Словения) — «Колрейн» (Северная Ирландия)/"Ла-Фиорита" (Сан-Марино)

«Олимпия» Любляна (Словения) — «Викингур» Рейкьявик (Исландия)

«Сент-Джозефс» (Гибралтар)/Б-36 (Фарерские острова) — «Левадия» (Эстония)

«Ритеряй» (Литва) — «Дерри Сити» (Ирландия)

«Жальгирис» (Литва) — «Пайде» (Эстония)

«Гонвед» (Венгрия) — «Интер» Турку (Финляндия)

«Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Дифферданж» (Люксембург)

«Валлетта» (Мальта) — «Бала Таун» (Уэльс)

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)/"Приштина" (Косово) — «Унион Титус-Петанж» (Люксембург)

«Русенборг» (Норвегия) — «Брейдаблик» (Исландия)

«Абердин» (Шотландия) — «Рунавик» (Фарерские острова)/"Барри Таун Юнайтед" (Уэльс)

«Мазервелл» (Шотландия) — «Гленторан» (Северная Ирландия)/"Торсхавн" (Фарерские острова)

«Хаммарбю» (Швеция) — «Пушкаш-Академия» (Венгрия)

«Мальме» (Швеция) — «Краковия» (Польша)

«Кукес» (Албания) — «Славия» София (Болгария)

«Вентспилс» (Латвия) — «Динамо-Авто» (Молдавия)

«Шахтер» Солигорск (Белоруссия) — «Сфынтул Георге» (Молдавия)

«Динамо» Минск (Белоруссия) — «Пяст» (Польша)

«Орхус» (Дания) — «Хонка» (Финляндия)

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Ильвес» (Финляндия)

«Хабнарфьордюр» (Исландия) — «Дунайска Стреда» (Словакя)

ТНС (Уэльс) — «Жилина» (Словкия)

«Вадуц» (Лихтеншейн) — «Хибернианс» (Мальта)

«Серветт» (Швейцария) — «Ружомберок» (Словакия)

«Нефтчи» (Азербайджан) — «Шкупи» (Македония)

«Кешля» (Азербайджан" - «Лячи» (Албания)

«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — «Динамо» Батуми (Грузия)

«Нымме Калью» (Эстония) — «Мура» (Словения)

«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Кауно Жальгирис» (Литва)

«Фехервар» (Венгрия) — «Богемиан» (Ирландия)

«Аполлон» Лимасол (Кипр) — «Сабуртало» (Грузия)

«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Железничар» (Босния и Герцеговина)

«Алашкерт» (Армения) — «Ренова» (Македония)

«Партизан» (Сербия) — РФШ (Латвия)

«Лех» (Польша) — «Валмиера» (Латвия)

«Ордабасы» (Казахстан) — «Ботошани» (Румыния)

«Стяуа» (Румыния) — «Ширак» (Армения)

«Прогрес» (Люксембург) — «Энгордани» (Андорра)/"Зета" (Черногория)

ЦСКА София (Болгария) — «Сайренс» (Мальта)

«Петрокуб» (Молдавия) — «Бачка-Топола» (Сербия)

«Сумгаит» (Азербайджан) — «Шкендия» (Македония)

«Кайрат» (Казахстан) — «Ной» (Армения)

«Локомотив» Тбилиси (Грузия) — «Университатя Крайова» (Румыния)?

«Теута» (Албания) — «Бейтар» Иерусалим (Израиль)

«Борац» Баня-Лука (Босния и Герцеговина) — «Сутьеска» (Черногория)

ФК «Санта-Колома» (Андорра)/"Искра" Даниловград (Черногория) — «Локомотив» Пловдив (Болгария)

«Тре Пенне» (Сан-Марино)/"Гиляни"(Косово) — АПОЭЛ (Кипр)?

Все стадии отборочного раунда будут состоять из одной игры. Матчи пройдут 27 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги Европы.