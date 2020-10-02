Состоялась жеребьевка Лиги Европы. АЕК Карреры, «Тоттенхэм», «Милан» узнали соперников по группам

Состоялась жеребьевка группового турнира Лиги Европы сезона-2020/21. По его итогам соперников узнали такие клубы, как «Наполи», «Арсенал», «Милан», «Тоттенхэм», «Лестер», АЕК под руководством Массимо Карреры и другие.

Российский ЦСКА попал в группу K, где сыграет с загребским «Динамо», «Фейеноордом» и «Вольфсбергом».

Матчи группового турнира пройдут с 22 октября по 10 декабря.

Группа A: «Рома» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария), ЧФР (Румыния), ЦСКА София (Болгария).

Группа B: «Арсенал» (Англия), «Рапид» (Австрия), «Мольде» (Норвегия), «Дандолк» (Ирландия).

Группа C: «Байер» (Германия), «Славия» (Чехия), «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль), «Ницца» (Франция).

Группа D: «Бенфика» (Португалия), «Стандард» (Бельгия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Лех» (Польша).

Группа E: ПСВ (Голландия), ПАОК (Греция), «Гранада» (Испания), «Омония» (Кипр).

Группа F: «Наполи» (Италия), «Реал Сосьедад» (Испания), АЗ (Голландия), «Риека» (Хорватия).

Группа G: «Брага» (Португалия), «Лестер» (Англия), АЕК (Греция), «Заря» (Украина).

Группа H: «Селтик» (Шотландия), «Спарта» (Чехия), «Милан» (Италия), «Лилль» (Франция).

Группа I: «Вильярреал» (Испания), «Карабах» (Азербайджан), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Сивасспор» (Турция).

Группа J: «Тоттенхэм» (Англия), «Лудогорец» (Болгария), ЛАСК (Австрия), «Антверпен» (Бельгия).

Группа K: ЦСКА (Россия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Фейеноорд» (Голландия), «Вольфсберг» (Австрия).

Группа L: «Гент» (Бельгия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Хоффенхайм» (Германия), «Слован» Либерец (Чехия).