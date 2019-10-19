Соперник ЦСКА по Лиге Европы может продать нападающего в «Интер» за 50 миллионов евро

«Интер» готов выложить 50 миллионов евро за нападающего «Эспаньола» Матиаса Варгаса, сообщает FcInter1908 со ссылкой на аргентинских журналистов. 22-летний игрок перебрался в Испанию из «Велес Сарсфилд» летом 2019 года, но уже успел впечатлить скаутов «Интера» в матчах ла лиги и Лиги Европы.

В текущем сезоне Варгас провел на поле 15 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Отметим, что «Эспаньол» является соперником ЦСКА по групповому турниру Лиги Европы.