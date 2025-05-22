Сон Хын Мин: «Всю последнюю неделю я ежедневно грезил этой победой»

Капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признался, что на нем был груз ответственности из-за отсутствия трофеев у клуба в течение 17 лет. В среду, 21 мая, «шпоры» выиграли у «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале Лиги Европы.

«Я ощущал груз этого давления. Я так сильно хотел победить. Всю последнюю неделю я ежедневно грезил этой победой. Наконец, это произошло, и теперь я могу спать спокойно», — цитирует официальный сайт УЕФА Сона.

Лондонский клуб третий раз в истории выиграл Лигу Европы/Кубок УЕФА. Также это первый с 2008 года трофей «шпор». «Тоттенхэм» получил путевку в общий этап Лиги чемпионов следующего сезона, а также сыграют в Суперкубке УЕФА с «ПСЖ» или «Интером».