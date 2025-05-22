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22 мая 2025, 04:24

Сон Хын Мин: «Всю последнюю неделю я ежедневно грезил этой победой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Сон Хын Мин.
Фото Reuters

Капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признался, что на нем был груз ответственности из-за отсутствия трофеев у клуба в течение 17 лет. В среду, 21 мая, «шпоры» выиграли у «Манчестер Юнайтед» (1:0) в финале Лиги Европы.

«Я ощущал груз этого давления. Я так сильно хотел победить. Всю последнюю неделю я ежедневно грезил этой победой. Наконец, это произошло, и теперь я могу спать спокойно», — цитирует официальный сайт УЕФА Сона.

Лондонский клуб третий раз в истории выиграл Лигу Европы/Кубок УЕФА. Также это первый с 2008 года трофей «шпор». «Тоттенхэм» получил путевку в общий этап Лиги чемпионов следующего сезона, а также сыграют в Суперкубке УЕФА с «ПСЖ» или «Интером».

Футболисты &laquo;Тоттенхэма&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; в&nbsp;финале Лиги Европы.«Тоттенхэм» всплыл со дна в Бильбао. «Шпоры» взяли Лигу Европы, а «МЮ» проиграл все, что можно
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Сон Хын Мин
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ФК Тоттенхэм Хотспур
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