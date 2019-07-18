Солигорский "Шахтер" прошел во 2-й отборочный раунд Лиги Европы

Солигорский "Шахтер" прошел мальтийскую команду "Хибернианс" в 1-м отборочном раунде Лиги Европы.
Лига Европы
1-й отборочный раунд
Ответные матчи
"Хибернианс" (Мальта) – "Шахтер" С (Белоруссия) – 0:1 (0:0)
Гол: Татарков, 65.
Удаления: Селява (Шахтер), 33. Апап (Хибернианс), 73.
Первый матч – 0:1.
"Краковия" (Польша) – "ДАК" (Словакия) – 2:2 д.в. (1:0, 0:1, 1:1)
Голы: Рафа Лопеш, 2 (1:0). Ронан, 47 (1:1). Рамирес, 94 (1:2). Пищек, 120+2 (2:2).
Первый матч – 1:1
"Кукеши" (Албания) – "Дебрецен" (Венгрия) – 1:1 (1:0)
Голы: Этеми, 17 (1:0). Сатмари, 58 (1:1).
Первый матч – 0:3.
"Б-36" (Фарерские Острова) – "Крусейдерс" (Северная Ирландия) – 2:3 (1:2)
Голы: Форсайт, 3 (0:1). Хитли, 28 (0:2). Самуэльсен, 37 (1:2). Цеслевич, 51 (2:2). Хитли, 68 (2:3).
Первый матч – 0:2.
"Норчепинг" (Швеция) – "Сент-Патрик'с Атлетик" (Ирландия) – 2:1 (1:0)
Голы: Ларссон, 36 (1:0). Клиффорд, 72 (1:1). Хольмберг, 85 (2:1).
Удаление: Келли (Сент-Патрик'с Атлетик), 90.
Первый матч – 2:0.
"Мура" (Словения) – "Маккаби" Хайфа (Израиль) – 2:3 (1:2)
Голы: Бобичанец, 6 (1:0). Авад, 31 (1:1). Ашкенази, 35 (1:2). Ашкенази, 76 (1:3). Шпорн, 81 (2:3).
Первый матч – 0:2.
"Види" (Венгрия) - "Зета" (Черногория) - 0:0
Удаление: Вукчевич (Зета), 74.
Первый матч – 5:1.
"Хайдук" С (Хорватия) - "Гзира Юнайтед" (Мальта) - 1:3 (1:0)
Голы: Жради, 7 (1:0). Жефферсон, 57 (1:1). Коне, 69 (1:2). Коне, 90+6 (1:3).
Первый матч – 2:0.
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