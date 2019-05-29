Сократис Папастатопулос: "Сделаю все, чтобы "Арсенал" победил "Челси" в финале Лиги Европы"

Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос перед финалом Лиги Европы против "Челси" отметил, что "канониры" обязаны выиграть, чтобы выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. По его мнению, команда должна играть в свой футбол.

– Мы сыграем против хорошей команды; и дело не только в Азаре, – цитирует пресс-служба УЕФА Сократиса. – Мы очень их уважаем, но должны играть в свой футбол. Знаем, что если хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, то обязаны победить в этом матче. Это дополнительная мотивация. Я здесь, чтобы выиграть. Сделаю все, чтобы победить. Не хочу думать ни о чем плохом.

"Челси" – "Арсенал": 29 мая 2019, онлайн-трансляция финала Лиги Европы, начало – 22.00 (мск)

Лига Европы: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр