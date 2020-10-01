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Софийский ЦСКА выбил «Базель» из Лиги Европы, «Янг Бойз» и «Дандолк» вышли в групповой турнир

23:24
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Продолжаются матчи четвертого отборочного раунда Лиги Европы.

«Базель» дома уступил софийскому ЦСКА (1:3). Еще один швейцарский клуб «Янг Бойз» переиграл «Тирану» (3:0). Ирландский «Дандолк» победил фарерский «Клаксвик» (3:1).

Лига Европы

4-й отборочный раунд

«Базель» (Швейцария) — ЦСКА София (Болгария) — 1:3 (0:0)

Голы: Артур Кабрал, 54 — с пенальти (1:0). Тиагу Родригес, 72 (1:1). Тиагу Родригес, 88 (1:2). Ахмедов, 90+7 (1:3).

Судья: Кружляк (Словакия).

1 октября. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк».

«Дандолк» (Ирландия) — «Клаксвик» (Фарерские острова) — 3:1 (1:0)

Голы: Маррей, 33 (1:0). Клири, 48 (2:0). Мидтскоген, 66 (2:1). Келли, 79 (3:1).

Судья: Мариани (Италия).

1 октября. Дублин. Стадион «Авива».

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Тирана» (Албания) — 3:0 (1:0)

Голы: Фасснахт, 42 (1:0). Нсаме, 52 (2:0). Нсаме, 64 (3:0).

Удаление: Торасса (Тирана), 67.

Судья: Карасев (Россия).

1 октября. Берн. Стадион «Стад де Сюис».

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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