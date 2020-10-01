Софийский ЦСКА выбил «Базель» из Лиги Европы, «Янг Бойз» и «Дандолк» вышли в групповой турнир
Продолжаются матчи четвертого отборочного раунда Лиги Европы.
«Базель» дома уступил софийскому ЦСКА (1:3). Еще один швейцарский клуб «Янг Бойз» переиграл «Тирану» (3:0). Ирландский «Дандолк» победил фарерский «Клаксвик» (3:1).
Лига Европы
4-й отборочный раунд
«Базель» (Швейцария) — ЦСКА София (Болгария) — 1:3 (0:0)
Голы: Артур Кабрал, 54 — с пенальти (1:0). Тиагу Родригес, 72 (1:1). Тиагу Родригес, 88 (1:2). Ахмедов, 90+7 (1:3).
Судья: Кружляк (Словакия).
1 октября. Базель. Стадион «Санкт-Якоб Парк».
«Дандолк» (Ирландия) — «Клаксвик» (Фарерские острова) — 3:1 (1:0)
Голы: Маррей, 33 (1:0). Клири, 48 (2:0). Мидтскоген, 66 (2:1). Келли, 79 (3:1).
Судья: Мариани (Италия).
1 октября. Дублин. Стадион «Авива».
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Тирана» (Албания) — 3:0 (1:0)
Голы: Фасснахт, 42 (1:0). Нсаме, 52 (2:0). Нсаме, 64 (3:0).
Удаление: Торасса (Тирана), 67.
Судья: Карасев (Россия).
1 октября. Берн. Стадион «Стад де Сюис».