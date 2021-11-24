Соболев пропустит следующий матч «Спартака» в Лиге Европы с «Легией» из-за перебора желтых карточек
20:20
Форвард «Спартака» Александр Соболев получил желтую карточку на 88-й минуте матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы с «Наполи».
24-летний российский футболист не сможет помочь своей команде из-за перебора предупреждений в следующей игре против «Легии».
Красно-белые сыграют с «Легией» 9 декабря в польской Варшаве в заключительном туре группы ЛЕ.
24 ноября в матче с «Наполи» Александр Соболев забил два гола.
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