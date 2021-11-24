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Соболев пропустит следующий матч «Спартака» в Лиге Европы с «Легией» из-за перебора желтых карточек

20:20
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Спартака» Александр Соболев получил желтую карточку на 88-й минуте матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы с «Наполи».

24-летний российский футболист не сможет помочь своей команде из-за перебора предупреждений в следующей игре против «Легии».

Красно-белые сыграют с «Легией» 9 декабря в польской Варшаве в заключительном туре группы ЛЕ.

24 ноября в матче с «Наполи» Александр Соболев забил два гола.

Спартак — Наполи

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Сергей Баюшкин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»


  • Jean4

    Плохая новость, в нападении он сейчас безальтернативен. Ларссон?

    24.11.2021