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Соболев претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

03:13
Александр Соболев. Фото Twitter
Александр Соболев. Фото Twitter
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Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. На почетное звание претендует нападающий «Спартака» Александр Соболев. 24-летний россиянин забил 2 гола в ворота «Наполи» (2:1).

Также на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы претендуют Роберт Андрич («Байер»), Райан Шерки («Лион») и Альфредо Морелос («Рейнджерс»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Евгений Козинов все материалы автора

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