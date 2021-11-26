Соболев претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. На почетное звание претендует нападающий «Спартака» Александр Соболев. 24-летний россиянин забил 2 гола в ворота «Наполи» (2:1).

Также на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы претендуют Роберт Андрич («Байер»), Райан Шерки («Лион») и Альфредо Морелос («Рейнджерс»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.