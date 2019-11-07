Собери крутой «экспресс» на матчи Лиги Европы

В четверг, 7 ноября, пройдут очередные матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Российские болельщики будут следить в первую очередь за нашими клубами. «Краснодар» примет дома турецкий «Трабзонспор», ЦСКА попытается набрать первые очки в этом розыгрыше еврокубка в гостях у «Ференцвароша». Любопытной может оказаться встреча между «Боруссией» из Менхенгладбаха и «Ромой». Попробуем собрать интересный «экспресс» с помощью БК «Лига Ставок».

«Краснодар» — «Трабзонспор»: победа хозяев за 1,50.

Обе команды тяжело проходят середину осени. В последних двух турах чемпионата турки набрали всего одно очко, а «быки» не без труда добыли две ничьи, причем одну из них за счет чудесного спасения на последних секундах. Эти голы в ворота «Ростова» должны придать краснодарцам эмоций, которых хватит для победы над теряющим интерес к Лиге Европы «Трабзоспором».

Начало матча: 20:55 (мск)

Стадион: «Арена Краснодар»

«Ференцварош» — ЦСКА: победа армейцев за 2,20

В Москве армейцы имели огромное преимущество и не использовали огромное количество голевых моментов. Так что победа венгров показалась если не случайной, то несправедливой. Хочется верить, что тяжелая ничья в Санкт-Петербурге положит начало выздоровлению армейцев, а победа в Будапеште и вовсе заставит забыть страшный октябрь.

Начало матча: 23:00 (мск)

Стадион: «Групама Арена»

«Боруссия» М — «Рома»: гости не проиграют за 1,73

Для «Боруссии», потерявшей из-за травм больше 10 футболистов, Лига Европы явно не является приоритетным турниром. «Жеребцы» лидируют в чемпионате Германии и вряд ли планируют тратить много сил во второстепенном для себя турнире.

Начало матча: 23:00 (мск)

Стадион: «Боруссия Парк»

Общий коэффициент «экспресса»: 5,71

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