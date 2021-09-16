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Смородская: «Сумасшедшее везение «Локомотива». Это было чудо»

21:58

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ничью «Локомотива» в первом матче группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

«Очень рада за «Локомотив», они проявили волю к победе. Героическая ничья добыта. Забить гол в меньшинстве дорогого стоит. Можно сказать, что это было чудо. Сумасшедшее везение «Локомотива», у команды абсолютно ничего не получалось в атаке сегодня. Из новичков понравился только Анджорин. Все остальные не оправдали ожиданий.

Что сотворил Наир Тикнизян? Безобразная игра. Он уже был на карточке, как про это можно забыть. Намеренно нарушить правила в своей штрафной, когда у тебя есть желтая — безумие", — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Обе команды набрали по одному очку после первого тура. В следующем матче «Локомотив» сыграет против «Лацио». Игра пройдет в Риме.

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Данил Алешин все материалы автора

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