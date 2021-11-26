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Смолов и Бека-Бека поругались после матча с «Лацио»

00:31
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Игроки «Локомотива» Федор Смолов и Алексис Бека-Бека повздорили после матча Лиги Европы против «Лацио» (0:3). Команда после этого поражения потеряла шансы выйти в плей-офф турнира.

Дубль в составе победителей сделал Чиро Иммобиле. Оба мяча он забил с пенальти. Итальянец отличился на 56-й и 63-й минутах. Третий мяч в активе Педро.

«Локо» с двумя очками занимает последнее место в группе Е. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, но сохраняет возможность выйти в Лигу конференций с третьего места в группе. «Лацио» набрал восемь очков, вышел на второе место и гарантировал себе путевку в плей-офф ЛЕ.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»