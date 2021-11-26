Смолов и Бека-Бека поругались после матча с «Лацио»

Игроки «Локомотива» Федор Смолов и Алексис Бека-Бека повздорили после матча Лиги Европы против «Лацио» (0:3). Команда после этого поражения потеряла шансы выйти в плей-офф турнира.

Дубль в составе победителей сделал Чиро Иммобиле. Оба мяча он забил с пенальти. Итальянец отличился на 56-й и 63-й минутах. Третий мяч в активе Педро.

«Локо» с двумя очками занимает последнее место в группе Е. Команда потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, но сохраняет возможность выйти в Лигу конференций с третьего места в группе. «Лацио» набрал восемь очков, вышел на второе место и гарантировал себе путевку в плей-офф ЛЕ.