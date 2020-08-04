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Смоллинг потрясен тем, что не сможет сыграть за «Рому в Лиге Европы

13:36
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, арендованный «Ромой», прокомментировал тот факт, что не сможет принять участие в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи».

Англичанин был исключен из заявки римлян на турнир, так как клуб не смог договориться о продлении аренды игрока.

Я потрясен, что не могу закончить то, что мы начали в этом сезоне, — написал Смоллинг в Instagram. — Испытывать любовь, проявленную ко мне за такое короткое время, было особенным, и я об этом не забуду. Я хочу поблагодарить и пожелать всем игрокам и персоналу удачи в матче против «Севильи».

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