СМИ: Мхитарян пропустит финал ЛЕ в Азербайджане из соображений безопасности

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, скорее всего, не примет участия в финале Лиги Европы против "Челси". Встреча пройдет в Баку 29 мая.

Как сообщает The Times, "Арсенал" намерен оставить Мхитаряна в Англии из соображений безопасности. "Канониры" боятся, что его присутствие в Баку отвлечет остальную часть команды и сотрудников.

Напомним, Азербайджан и Армения находятся в состоянии напряженности из-за спора по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее в МИДе Азербайджана сообщили, что армянский хавбек сможет сыграть в финале Лиги Европы.

Мхитарян в 2015 году не поехал с дортмундской "Боруссией" на выездной матч против азербайджанской "Габалы" (3:1), а в прошлом году пропустил гостевую игру "Арсенала" с "Карабахом" (3:0) в рамках группового турнира Лиги Европы.

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку из-за политики. Подробности