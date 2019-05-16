СМИ: Лофтус-Чик пропустит финал Лиги Европы и финальный турнир Лиги наций из-за травмы

Полузащитник "Челси" и сборной Англии Рубен Лофтус-Чик получил травму в товарищеском матче против "Нью-Ингленд Революшн". Из-за этого он пропустил финал Лиги Европы против "Арсенала", а также финальный турнир Лиги наций, сообщают британские СМИ.

Как информирует Evening Standard, англичанин получил разрыв ахиллова сухожилия, что делает невозможным его участие в решающих матчах сезона. Официально "Челси" пока не подтвердил эту информацию. Главный тренер сборной Англии заявил, что включит игрока в заявку, если позволит его состояние здоровья.

23-летний Рубен Лофтус-Чик в текущем сезоне провел 40 матчей за "Челси" и забил десять мячей при пяти голевых передачах. Финальный матч Лиги Европы "Челси" - "Арсенал" состоится 29 мая в Баку. Финальный турнир Лиги наций пройдет с 5 по 9 июня в Португалии.

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