СМИ: Инсинье может пропустить оба матча с "Арсеналом" из-за травмы

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье получил мышечное повреждение. Из-за этого он может пропустить ближайшие матчи своей команды.

Клуб не сообщил о точном сроке восстановления игрока. Как информирует Corriere dello Sport, итальянец пропустит как минимум три недели. В таком случае он не сыграет не только в ближайших матчах чемпионата, но и в обоих матчах 1/4 финала Лиги Европы с "Арсеналом".

27-летний футболист в текущем сезоне провел 34 матча за "Наполи" во всех турнирах и забил 13 мячей при семи голевых передачах.

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