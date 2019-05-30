СМИ: болельщиков с фамилией "Мхитарян" останавливали в Баку ради их безопасности

Полиция Баку прояснила инцидент с фанатами "Арсенала" перед финалом Лиги Европы против "Челси". Ранее в СМИ появилось видео, как полицейские останавливают двух болельщиков в футболках с фамилией "Мхитарян". Армянский хавбек "Арсенала" Генрих Мхитарян не полетел в Баку на финал Лиги Европы - Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта из-за спора по поводу принадлежности Нагорного Карабаха. Между странами отсутствуют дипломатические отношения.

"Фанатов остановили в целях безопасности, так как никто не хотел, чтобы они спровоцировали конфликт. Как видно по видео, их никто не задерживал и не ставил ограничений", - приводит "РИА Новости" слова источника в правоохранительных органах Азербайджана.

"Челси" выиграл финал у "Арсенала" со счетом 4:1.