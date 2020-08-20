Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Севильи».

«Это мой четвертый еврокубковый сезон, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Приятно играть в финале Лиги Европы. Мне небезразличен клуб и его болельщики. Мы 10 лет не играли в финале — это большой отрезок. Мы уже долго работаем вместе. Нормально, что одни тактические идеи принимаются, а другие — отвергаются. Наша усердная работа начинает давать плоды. Команда здорово прибавила.

Мы должны отдать все силы. Мы не так часто играли в Лиге Европы по сравнению с ними. Это дает им преимущество. Важно сохранять психологическое равновесие. Есть только один способ, как написать историю с клубом. Нужно побеждать. Слово «страх» не входит в мой лексикон, и моим игрокам оно не знакомо. Мы высоко ценим и уважаем «Севилью». Но у нас есть свои карты, которые мы собираемся разыграть».

Матч состоится в Кельне 21 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.