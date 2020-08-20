Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Слово «страх» не входит в мой лексикон». Конте — о финале Лиги Европы

20 августа 2020, 23:47
Антонио Конте с игроками &quot;Интера&quot;. Фото ФК "Интер".
Антонио Конте с игроками &quot;Интера&quot;. Фото ФК "Интер".
Теги:

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от финала Лиги Европы против «Севильи».

«Это мой четвертый еврокубковый сезон, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Приятно играть в финале Лиги Европы. Мне небезразличен клуб и его болельщики. Мы 10 лет не играли в финале — это большой отрезок. Мы уже долго работаем вместе. Нормально, что одни тактические идеи принимаются, а другие — отвергаются. Наша усердная работа начинает давать плоды. Команда здорово прибавила.

Мы должны отдать все силы. Мы не так часто играли в Лиге Европы по сравнению с ними. Это дает им преимущество. Важно сохранять психологическое равновесие. Есть только один способ, как написать историю с клубом. Нужно побеждать. Слово «страх» не входит в мой лексикон, и моим игрокам оно не знакомо. Мы высоко ценим и уважаем «Севилью». Но у нас есть свои карты, которые мы собираемся разыграть».

Матч состоится в Кельне 21 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.

Севилья — Интер

 

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. Финал восьми




Прямой эфир
Прямой эфир