«Слован» проиграл «Браге», «Вулверхэмптон» разгромил «Бешикташ»
«Вулверхэмптон» дома одержал разгромную победу над «Бешикташем» (4:0) в матче группового турнира Лиги Европы.
В параллельной игре «Слован» проиграл «Браге» (2:4).
В плей-офф ЛЕ из группы K вышли: «Брага» (14 очков и первая строчка) и «Вулверхэмптон» (13 баллов и второе место).
Лига Европы
Группа K
«Слован Бр» (Словакия) — «Брага» (Португалия) — 2:4 (1:1)
Голы: Шпорар, 42 (1:0). Руй Фонте, 44 (1:1). Моха, 70 (2:1). Тринкан, 72 (2:2). Божиков, 75 — в свои ворота (2:3). Паулинью, 90+3 (2:4).
«Слован Бр» (Словакия): Грейф, Медведев, Божиков, Абена, Де Марко, Любичич, Ноно (Байрич, 76), Даниел, Шпорар, Моха, Дражич (Рафаэл Ратау, 78).
«Брага»: Тиагу Са, Эсгайю, Бруну Виана, Кажу (Виана, 59), Сантуш, Уче Агбо, Франсержиу, Жоау Новаиш, Руй Фонте (Паулинью, 83), Р.Орта, Тринкан (Галену, 82).
Предупреждение: Медведев, 82.
Судья: Гиль (Польша).
12 декабря. Братислава. Стадион «Тегельне поле».
«Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия) — «Бешикташ» (Турция) — 4:0 (0:0)
Голы: Жота, 58 (1:0). Жота, 63 (2:0). Дендонкер, 67 (3:0). Жота, 69 (4:0).
«Вулверхэмптон Уондерерс» (Англия): Радди, Беннетт, Коади, Бур, Винагре, Килмен, Жоау Моутинью (Перри, 70), Дендонкер (Отасови, 73), Невеш (Жота, 56), Кутроне, Педру Нету.
«Бешикташ» (Турция): Утку Ювакуран, Ребошу, Эрдоган Кайя, Калафат (Роко, 76), Ленс (Диаби, 81), Неджип Уйсал, Огузхан Езякуп, Эрдем Сечгин, Бойд, Гювен Ялчын (Эль-Нени, 64), Умут Найир.
Предупреждения: Килмен, 40. Неджип Уйсал, 56. Роко, 90+2. Кутроне, 90+2.
Судья: Трейманис (Латвия).
12 декабря. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».
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