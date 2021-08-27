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«Олимпиакос», «Легия» и «Штурм» пробились в Лигу Европы

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«Слован» и «Олимпиакос» сыграли вничью (2:2) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы. В первом матче греческий клуб победил 3:0 и по сумме двух игр пробился в групповой раунд.

«Легия» после ничьей в первом матче со «Славией» (2:2) победила 2:1 и также вышла в основной турнир. «Штурм» одержал вторую победу над «Мурой» (2:0) после выигрыша со счетом 3:1 в первой игре.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

«Слован Бр» (Словакия) — «Олимпиакос П» (Греция) — 2:2 (1:1)

Первый матч — 0:3

26 августа. Братислава. Стадион «Тегельне поле».

«Легия» (Польша) — «Славия Пр» (Чехия) — 2:1 (0:1)

Первый матч — 2:2

26 августа. Варшава. Стадион «Пепси Арена»

«Штурм» (Австрия) — «Мура» (Словения) — 2:0 (1:0)

Первый матч — 3:1

26 августа. Грац. Стадион Грац Либенау.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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