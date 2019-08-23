«Слован» обыграл ПАОК, «Вулверхэмптон» в гостях победил «Торино»

«Слован» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы обыграл ПАОК — 1:0.

«Вулверхэмптон» в гостях победил «Торино» — 3:2.

Ответные матчи пройдут 29 августа.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Первые матчи

«Слован Бр» (Словакия) — «ПАОК» (Греция) — 1:0 (0:0)

Гол: Абена, 90+4.

Судья: Бебек (Хорватия).

22 августа. Братислава. Стадион «Тегельне поле».

«Торино» (Италия) — «Вулверхэмптон» (Англия) — 2:3 (0:1)

Голы: Бремер, 43 — в свои ворота (0:1). Жота, 59 (0:2). Де Сильвестри, 61 (1:2). Хименес, 72 (1:3). Белотти, 89 — с пенальти (2:3).

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Ансальди (Эйна, 71), Нкулу, Иццо, Бремер, Мейте (Ринкон, 64), Базелли, Дзадза, Белотти, Беренгер (Лукич, 59).

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Вальехо, Винагре, Жоау Моутинью, Дендонкер, Саисс, Хименес (Кутроне, 76), Траоре (Хонни Кастро, 64), Жота (Педру Нету, 69).

Предупреждения: Белотти, 45. Ансальди, 48. Беренгер, 56. Базелли, 71. Бремер, 74. Саисс, 79. Вальехо, 82. Ринкон, 85.

Судья: Диаш (Португалия).

22 августа. Турин. Стадион «Олимпийский».