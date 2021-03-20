«Славия» требует у шотландской полиции возбудить уголовное дело на игрока «Рейнджерс»

Футбольный клуб «Славия» выступил с заявлением о том, что они направили запрос в полицию Шотландии о возбуждении уголовного дела в отношении полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара.

«Нападение на Куделу было подготовленным и преднамеренным актом. Атака была жестокой и осуществлялась в полную силу с намерением причинить физический вред нашему игроку», — говорится в заявлении на официальном сайте «Славии».

Сообщается, что в запросе перечислены имена тех, кто по мнению клуба был виновником избиения. Среди свидетелей значатся представители УЕФА и главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард.

Ранее, 18 марта пражская «Славия» выиграла у «Рейнджерс» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 2:0 и прошла в четвертьфинал турнира.

После игры к темнокожему игроку «Рейнджерс» Глену Камара подошел защитник «Славии» Ондржей Кудела и что-то сказал ему, после чего произошла драка. Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард позже заявил, что Камара сообщил ему, что был оскорблен на почве расистских высказываний. «Славия» отвергла эти обвинения, отметив, что Кудела был избит после игры и призвала УЕФА провести тщательное расследование.