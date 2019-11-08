Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Скажи «да» фанатизму». Баннер фанатов ЦСКА

00:02
Теги:

Фанаты ЦСКА продемонстрировали баннер на матче Лиги Европы против «Ференцвароша». «Сэй йес ту фанатизм» (скажи «да» фанатизму — Прим. «СЭ»), написано на нем.

Ранее стало известно, что перед матчем в Будапеште произошли беспорядки. Несколько болельщиков ЦСКА были арестованы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир