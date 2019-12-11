Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги рассказал о подготовке к матчу 6-го тура группового турнира Лиги Европы против «Ренна». Встреча пройдет 12 декабря и начнется в 20:55 мск.

— Мы хорошо подготовились к матчу, ребята отлично тренировались эти три дня, — приводит слова Индзаги La Gazzetta dello Sport. — М ы хотим провести важную игру и произвести хорошее впечатление. Тогда и посмотрим, что произойдет, хотя мы знаем, что в этом турнире нам никто не подарит выход в плей-офф . Лига Европы — это трофей, который нас волнует.