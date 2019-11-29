«Лудогорец» на своем официальном сайте опубликовал обзор матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы с ЦСКА (1:1), по итогам которого армейцы лишились шансов пройти в плей-офф еврокубка.

— Сильно играли и можно только сожалеть о том, что не уехали с тремя очками из Москвы, — написал болгарский клуб. — К концу игры обе команды не смогли снова удивить удивить друг друга, и, возможно, матч закономерно закончился без победителя. Однако из-за этой ничьей ЦСКА даже теоретически закончил свое участие в Лиге Европы.

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