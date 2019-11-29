Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Сильно играли и можно сожалеть о том, что не увезли из Москвы три очка». «Лудогорец» — о ничьей с ЦСКА

08:21
Теги:

«Лудогорец» на своем официальном сайте опубликовал обзор матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы с ЦСКА (1:1), по итогам которого армейцы лишились шансов пройти в плей-офф еврокубка.

— Сильно играли и можно только сожалеть о том, что не уехали с тремя очками из Москвы, — написал болгарский клуб. — К концу игры обе команды не смогли снова удивить удивить друг друга, и, возможно, матч закономерно закончился без победителя. Однако из-за этой ничьей ЦСКА даже теоретически закончил свое участие в Лиге Европы.

ЦСКА — Лудогорец

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир