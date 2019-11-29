«Сильно играли и можно сожалеть о том, что не увезли из Москвы три очка». «Лудогорец» — о ничьей с ЦСКА
«Лудогорец» на своем официальном сайте опубликовал обзор матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы с ЦСКА (1:1), по итогам которого армейцы лишились шансов пройти в плей-офф еврокубка.
— Сильно играли и можно только сожалеть о том, что не уехали с тремя очками из Москвы, — написал болгарский клуб. — К концу игры обе команды не смогли снова удивить удивить друг друга, и, возможно, матч закономерно закончился без победителя. Однако из-за этой ничьей ЦСКА даже теоретически закончил свое участие в Лиге Европы.
? End of the game. Draw with 1:1 between Ludogorets and CSKA (Moskva)#CSKA #Ludogorets #CSKALudogorets pic.twitter.com/mvxKZgk5j3— PFC Ludogorets 1945 (@Ludogorets1945) November 28, 2019
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