Лучшим игроком ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Тун» (2:1) по версии InStat стал полузащитник москвичей Андре Шюррле с индексом 393.

28-летний немец принял непосредственное участие в обоих голах красно-белых. Далее расположились: полузащитник Роман Зобнин (341), хавбек Аяз Гулиев (309) и защитник Самюэль Жиго (300).

В составе «Туна» лучшим стал автор единственного забитого мяча Штефан Гларнер — 323. (Денис Аль-Юсифи)