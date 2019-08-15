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Шюррле — лучший игрок матча «Спартак» — «Тун» по индексу InStat

15 августа 2019, 22:30
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Лучшим игроком ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Тун» (2:1) по версии InStat стал полузащитник москвичей Андре Шюррле с индексом 393.

28-летний немец принял непосредственное участие в обоих голах красно-белых. Далее расположились: полузащитник Роман Зобнин (341), хавбек Аяз Гулиев (309) и защитник Самюэль Жиго (300).

В составе «Туна» лучшим стал автор единственного забитого мяча Штефан Гларнер — 323. (Денис Аль-Юсифи)

Спартак — Тун

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