ПСВ выиграл у «Штурма» в Лиге Европы

30 сентября «Штурм» на своем поле проиграл ПСВ (1:4) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

В составе нидерландской команды голы забили Ибраим Сангаре, Эран Захави, Филипп Макс и Йорбе Вертессен. У «Штурма» отличился Йон Горенц-Станкович. На 89-й минуте матча был удален Сангаре.

«Штурм» с 0 баллов занимает последнее место в группе B. У ПСВ первая строчка и 4 очка.

Лига Европы

Группа B

«Штурм» (Австрия) — ПСВ (Нидерланды) — 1:4 (0:1)

Голы: Сангаре, 32 (0:1). Захави, 51 (0:2). Горенц-Станкович, 55 (1:2). Макс, 74 (1:3). Вертессен, 78 (1:4).

«Штурм» (Австрия): Зибенхандль, Вютрих, Горенц-Станкович, Газибегович, Янтшер (Саркария, 67), Хирлендер (Прасс, 82), Китейшвили (Ланг, 82), Любич (Кюн, 46), Аффенгрюбер, Данте, Йебоа (Ньянгбо, 77).

ПСВ (Нидерланды): Дроммел, Рамальо, Макс, Боскальи, Мвене, Гетце (Обиспо, 81), ван Гинкел (Гутьеррес, 81), Сангаре, Доан (Вертессен, 64), Захави (Винисиус, 65), Гакпо (Мауру Жуниор, 90).

Предупреждения: Китейшвили, 30. Газибегович, 46. Боскальи, 49. Сангаре, 57. Горенц-Станкович, 57. Гакпо, 64.

Удаление: Сангаре, 89.

Судья: Арановский (Украина).

30 сентября. Грац. Стадион «Грац Либенау».