«Штурм» — «Бранн»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Штурм» и «Бранн» сыграют в Лиге Европы 29 января

«Штурм» и «Бранн» сыграют в 8-м туре общего этапа Лиги Еворпы УЕФА сезона-2025/26 в четверг, 29 января.

Следить за ключевыми событиями игры «Штурм» — «Бранн» можно в матч-центре на нашем сайте.

Игра состоится на стадионе «Грац Либенау» в Граце (Австрия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.

29 января, 23:00. Грац Либенау (Грац)

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В 7-м туре общего этапа ЛЕ «Штурм» победил «Фейеноорд» со счетом 3:0. Испанцы обыграла «Лилль» — 2:1.