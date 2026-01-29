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29 января, 20:30

«Штурм» — «Бранн»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Штурм» и «Бранн» сыграют в Лиге Европы 29 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела

«Штурм» и «Бранн» сыграют в 8-м туре общего этапа Лиги Еворпы УЕФА сезона-2025/26 в четверг, 29 января.

Следить за ключевыми событиями игры «Штурм» — «Бранн» можно в матч-центре на нашем сайте.

Игра состоится на стадионе «Грац Либенау» в Граце (Австрия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
29 января, 23:00. Грац Либенау (Грац)
Штурм
1:0
Бранн

В России в прямом эфире смотреть игру можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 7-м туре общего этапа ЛЕ «Штурм» победил «Фейеноорд» со счетом 3:0. Испанцы обыграла «Лилль» — 2:1.

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Лига Европы УЕФА
ФК Бранн
ФК Штурм
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