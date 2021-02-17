Широков поделился ожиданиями от противостояния «Краснодара» и загребского «Динамо»

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» рассказал, чего стоит ожидать от предстоящего матча «Краснодара» и загребского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Все те, кто переживают за российский футбол, ждут победы «Краснодара». Если брать два матча, то я не вижу фаворита. В этой конкретной встрече небольшой перевес может быть у «Краснодара», так как они играют дома. Там шансы приблизительно 55 на 45 в пользу «быков». «Краснодар» ни в чем не уступает, но и не превосходит их, если исходить из последних матчей. Да, «Динамо» обыгрывало ЦСКА. Но и «Краснодар» играл вничью с «Челси», который сильнее и ЦСКА, и «Динамо Загреб». Повторюсь, в двух матчах я не вижу фаворита», — сказал Широков «СЭ».

Матч «Краснодар» — «Динамо» З состоится в четверг, 18 февраля. Начало — в 20.55 (мск).