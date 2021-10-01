Широков оценил шансы «Спартака» выйти в плей-офф Лиги Европы
Экс-футболист «Спартака» Роман Широков прокомментировал победу красно-белых в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (3:2).
«Результат матча очень удивил. «Наполи» вчера вышел в ужасном состоянии на игру со «Спартаком». Гол на первой минуте матча их окончательно расслабил. Потом случилось удаление, после которого они уже не смогли собраться в кучу, а красно-белые грамотно воспользовались лишним игроком. Эта победа может стать началом хорошего отрезка для Руя в «Спартака». Хотя следующий матч будет тяжелым, в Грозном всегда нелегко. А потом будет перерыв на сборные, после которого уже будет сложно развить нынешний успех. Если «Спартак» обыграет «Ахмат» в ближайшие выходные, можно будет сказать, что это первая победная серия Руя Витории. Выйдет ли «Спартак» из группы? Об этом слишком рано говорить. Для выхода дальше, нужно хоть раз обыграть «Лестер» и «Легию» в гостях», — сказал Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
30 сентября в Неаполе «Наполи» проиграл «Спартаку» (2:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
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