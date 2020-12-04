Широков оценил неудачное выступление ЦСКА в Лиге Европы

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков поделился мнением о неудачном выступлении армейцев в Лиге Европы.

— Второй год подряд у них так, — сказал Широков. — Команда только к последнему туру может что-то выиграть снова. Дома они вообще не забивают. Это точно провал.

— Нужны какие-нибудь глобальные перемены в клубе?

— Пусть руководство решает. Может быть, им достаточно того, что команда идет в лидерах в РПЛ. В конце чемпионата они могут быть в зоне Лиги Чемпионов, наверное, для них это важнее ЛЕ.

Ранее армейцы проиграли «Вольфсбергу» (0:1) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы и лишились шансов на попадание в плей-офф турнира.

(Севастиан Терлецкий)