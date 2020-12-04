Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Широков оценил неудачное выступление ЦСКА в Лиге Европы

16:05
Теги:

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков поделился мнением о неудачном выступлении армейцев в Лиге Европы.

— Второй год подряд у них так, — сказал Широков. — Команда только к последнему туру может что-то выиграть снова. Дома они вообще не забивают. Это точно провал.

— Нужны какие-нибудь глобальные перемены в клубе?

— Пусть руководство решает. Может быть, им достаточно того, что команда идет в лидерах в РПЛ. В конце чемпионата они могут быть в зоне Лиги Чемпионов, наверное, для них это важнее ЛЕ.

Ранее армейцы проиграли «Вольфсбергу» (0:1) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы и лишились шансов на попадание в плей-офф турнира.

(Севастиан Терлецкий)

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы-2020/21. Матчи ЦСКА




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир