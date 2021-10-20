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Широков — о поражении «Спартака»: «Понятно, почему все Рассказова сейчас ругают»

20:20
Роман Широков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Широков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-игрок «Спартака» Роман Широков прокомментировал «СЭ» домашнее поражение красно-белых от «Лестера» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (3:4).

«Исходя из того, что «Спартак» вел в два мяча, то поражение, наверное, обидное. Не смогли удержать этот счет, потому что очень быстро пропустили два мяча, в раздевалку и из раздевалки. Это психологически, наверное, сильно бьет по команде. Понятно, почему все Рассказова сейчас ругают, остальные же все в порядке», — сказал Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

«Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в группе С. У «Спартака» три очка и третье место. Лидирует «Легия» (шесть очков). На последнем месте «Наполи» (одно очко). Эти команды сыграют в четверг.

В следующем матче 4 ноября «Лестер» примет «Спартак».

Спартак — Лестер

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»