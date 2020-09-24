«Шериф» проиграл ирландскому «Дандолку» в Лиге Европы
«Дандолк» обыграл «Шериф» в третьем отборочном раунде Лиги Европы. В другой встрече АПОЭЛ одолел «Зриньски». Обе игры завершились сериями пенальти.
АПОЭЛ сыграет со «Слованом» из Либереца, а «Дандолк» встретится с «Клаксвиком» с Фарерских островов.
Лига Европы
3-й отборочный раунд
АПОЭЛ (Кипр) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — 2:2 д.в. (2:1, 0:1, 0:0). Пенальти — 4:2
Голы: Иванчич, 11 (0:1). Ацили, 14 (1:1). Нухиу, 26 (2:1). Билбия, 69 (2:2).
Судья: Стефански (Польша).
24 сентября. Никосия. Стадион ГСП.
«Шериф» (Молдавия) — «Дандолк» (Ирландия) — 1:1 (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти — 3:5
Голы: Посмак, 8 (1:0). Маррей, 45+1 (1:1).
Судья: Ставрев (Македония).
24 сентября. Тирасполь. Стадион «Шериф».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2020-2021/qualify/-4/