«Шериф» проиграл ирландскому «Дандолку» в Лиге Европы

«Дандолк» обыграл «Шериф» в третьем отборочном раунде Лиги Европы. В другой встрече АПОЭЛ одолел «Зриньски». Обе игры завершились сериями пенальти.

АПОЭЛ сыграет со «Слованом» из Либереца, а «Дандолк» встретится с «Клаксвиком» с Фарерских островов.

Лига Европы

3-й отборочный раунд

АПОЭЛ (Кипр) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — 2:2 д.в. (2:1, 0:1, 0:0). Пенальти — 4:2

Голы: Иванчич, 11 (0:1). Ацили, 14 (1:1). Нухиу, 26 (2:1). Билбия, 69 (2:2).

Судья: Стефански (Польша).

24 сентября. Никосия. Стадион ГСП.

«Шериф» (Молдавия) — «Дандолк» (Ирландия) — 1:1 (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти — 3:5

Голы: Посмак, 8 (1:0). Маррей, 45+1 (1:1).

Судья: Ставрев (Македония).

24 сентября. Тирасполь. Стадион «Шериф».