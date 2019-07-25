"Шериф" при судействе Левникова обыграл "Партизани". АЕК с семью испанцами и без киприотов разгромил "Левски"

АЕК из Ларнаки разгромил "Левски" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы - 3:0. В составе кипрского клуба, который возглавляет испанец Иманол Идиакес, появились семь представителей Испании и ни одного местного игрока. Единственный киприот вышел на замену на 87-й минуте.

"Левски" вывел на поле с капитанской повязкой экс-защитник "Томи" Живко Миланов. В концовке первого тайма он получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В другой встрече "Шериф" из Молдавии одолел на выезде албанский "Партизани" 1:0. Судила встречу российская бригада арбитров под руководством Кирилла Левникова.

Ответные игры пройдут 1 августа.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Первые матчи

АЕК (Кипр) - "Левски" (Болгария) - 3:0 (0:0)

Голы: Янну, 67 (1:0). Руис, 70 (2:0). Хевел, 75 (3:0).

Удаление: Миланов (Л), 45+2.

"Партизани" (Албания) - "Шериф" (Молдавия) - 0:1 (0:1)

Гол: Тамбе, 24.