Шеф-повар Гончаренко. Ролик ЦСКА перед матчем с «Эспаньолом»

ЦСКА сыграет с «Эспаньолом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Москве в четверг, 3 октября.

Накануне матча армейцы выложили в Twitter ролик, посвященный предстоящей встрече.

«Все ингредиенты настоящей испанской «Эспаэльи» от шеф-повара Гончаренко. Открываем европейские недели на ВЭБ Арене!» — сказано в комментарии.

Все ингредиенты настоящей испанской «Эспаэльи» от шеф-повара Ганчаренко. Открываем европейские недели на ВЭБ Арене!



? Билеты на #ЦСКАэспаньол: https://t.co/MBV00v98JH pic.twitter.com/Tw5JBsTVk7 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 2, 2019

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