Шеф-повар Гончаренко. Ролик ЦСКА перед матчем с «Эспаньолом»
22:10
ЦСКА сыграет с «Эспаньолом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Москве в четверг, 3 октября.
Накануне матча армейцы выложили в Twitter ролик, посвященный предстоящей встрече.
«Все ингредиенты настоящей испанской «Эспаэльи» от шеф-повара Гончаренко. Открываем европейские недели на ВЭБ Арене!» — сказано в комментарии.
Все ингредиенты настоящей испанской «Эспаэльи» от шеф-повара Ганчаренко. Открываем европейские недели на ВЭБ Арене!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 2, 2019
? Билеты на #ЦСКАэспаньол: https://t.co/MBV00v98JH pic.twitter.com/Tw5JBsTVk7
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур