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Шеф-повар Гончаренко. Ролик ЦСКА перед матчем с «Эспаньолом»

22:10
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ЦСКА сыграет с «Эспаньолом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдет в Москве в четверг, 3 октября.

Накануне матча армейцы выложили в Twitter ролик, посвященный предстоящей встрече.

«Все ингредиенты настоящей испанской «Эспаэльи» от шеф-повара Гончаренко. Открываем европейские недели на ВЭБ Арене!» — сказано в комментарии.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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